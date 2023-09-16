Самолет МЧС РФ доставил в Ливию партию гуманитарной помощи

Самолет МЧС доставил в Ливию, в которой произошло сильнейшее наводнение, партию гуманитарной помощи.

Россия отправила в Ливию предметы первой необходимости: одеяла, передвижные электростанции, палатки и аварийно-спасательные комплексы. До этого туда прилетел борт с аэромобильным госпиталем и медиками.

Причиной чрезвычайной ситуации в стране стал циклон "Даниэль". Число погибших из-за урагана и катастрофического наводнения уже возросло до 11 тысяч, а пропавших без вести стало еще больше. Власти сообщают о рисках эпидемии из-за тяжёлой ситуации в регионе.

Сильнее всего пострадала приморская Дерна. Вода буквально смывала жилые кварталы: в море уносило дома, людей и машины. Теперь это практически город-призрак. Сейчас туда допускают только команды спасателей.

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