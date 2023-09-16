Ученый предупредил о риске возникновения эпидемий из-за наводнения в Ливии

Фото: AP Photo/Ricardo Garcia Vilanova

Количество жертв в результате наводнения в Ливии будет расти. Также имеется высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергея Мухаметова.

По словам специалиста, последствия урагана были вызваны тем, что он перешел в районы, в которых природа и инфраструктура не были приспособлены к подобному количеству осадков.

Так, в городе Эль-Байда за сутки выпало в общей сложности 414,1 миллиметра осадков – это почти годовая норма для данного региона (540 миллиметров).

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

По последним данным, количество погибших из-за прошедших на северо-востоке Ливии ливней и наводнений возросло до 11 тысяч.

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