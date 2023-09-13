Число жертв наводнения в Ливии может достигнуть 18–20 тысяч человек – власти

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Количество погибших от наводнения в городе Дерна на востоке Ливии может достигнуть 18–20 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на мэра города Абдельманама аль-Гайси.

По последним данным советника палаты представителей парламента Ливии, число жертв ливней и наводнений в стране уже превысило 8 тысяч. Количество пропавших без вести на сегодня составляет более 10 тысяч человек.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

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