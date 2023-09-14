Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

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Число жертв из-за прошедших на северо-востоке Ливии ливней и наводнений возросло до 11 тысяч. Об этом сообщили телеканалу Al Arabiya в местном обществе Красного Полумесяца.

"Пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тысяч человек", – рассказали в организации.

Представители Красного Полумесяца добавили, что не менее 2 тысяч тел погибших смыло наводнением в Средиземное море. Также они высказали опасения по поводу того, что из-за ливней многие неразорвавшиеся снаряды вымылись из земли и перетекли на побережье. Поэтому, по их словам, жителям северо-восточных регионов и спасателям, осуществляющим поиски тел погибших под завалами, может грозить опасность.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии