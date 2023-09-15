Российские спасатели вылетели в Ливию для помощи в ликвидации последствий наводнения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ливию бортом МЧС РФ направили российских спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По поручению Владимира Путина, глава МЧС России Александр Куренков направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Специалисты оснащены аварийно-спасательными инструментами, плавательными средствами и водолазным оборудованием.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направило в пострадавшие от наводнения районы Ливии самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. На воздушном судне были отправлены палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

По последним данным, количество погибших из-за прошедших на северо-востоке Ливии ливней и наводнений возросло до 11 тысяч. Пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тысяч человек.

Россия направила в Ливию борт МЧС с гуманитарной помощью