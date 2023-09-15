МЧС РФ направило самолет с гумпомощью в Ливию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС РФ направило в пострадавшие от наводнения районы Ливии самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"В соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и приказом главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию", – говорится в сообщении.

Самолетом были отправлены палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы. В частности, стране направят аварийно-спасательные комплекты.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

14 сентября стало известно, что число жертв возросло до 11 тысяч. Представители Красного Полумесяца добавили, что не менее 2 тысяч тел погибших смыло наводнением в Средиземное море. Также они высказали опасения по поводу того, что из-за ливней многие неразорвавшиеся снаряды вымылись из земли и перетекли на побережье.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии