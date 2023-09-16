Житель Подмосковья сбил двоих детей на пешеходном переходе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном Фрязине. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главка МВД России по области.

Инцидент произошел 16 сентября примерно в 15:17 у одного из домов, расположенных на Советской улице.

"По предварительной информации, водитель за рулем Suzuki совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода", – отметили в ведомстве.

По информации МВД России, детей доставили в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.

Сотрудники полиции начали проверку по факту этого происшествия.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы. Водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства. Следственный комитет России завел уголовное дело.

Движение на Садовой-Спасской улице затруднено из-за ДТП