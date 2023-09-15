15 сентября, 07:01В мире
Более 20 тысячам жителей Нагасаки порекомендовали эвакуироваться из-за дождей – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Более 22 тысяч жителей японской префектуры Нагасаки получили рекомендации эвакуироваться из-за проливных дождей. Об этом сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что в нескольких районах города Сасэбо объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы – граждане должны эвакуироваться в безопасное место, пока еще возможно передвижение по улице.
Ранее сообщалось, что число жертв из-за прошедших на северо-востоке Ливии ливней и наводнений возросло до 11 тысяч. Пропавшими без вести числятся около 20 тысяч человек.
До этого первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб региону от тайфунов был предварительно оценен в 10 миллиардов рублей.
Два человека погибли в Испании из-за проливных дождей и урагана "Дана" – СМИ
Читайте также