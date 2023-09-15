Более 20 тысячам жителей Нагасаки порекомендовали эвакуироваться из-за дождей – СМИ

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Более 22 тысяч жителей японской префектуры Нагасаки получили рекомендации эвакуироваться из-за проливных дождей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что в нескольких районах города Сасэбо объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы – граждане должны эвакуироваться в безопасное место, пока еще возможно передвижение по улице.

Ранее сообщалось, что число жертв из-за прошедших на северо-востоке Ливии ливней и наводнений возросло до 11 тысяч. Пропавшими без вести числятся около 20 тысяч человек.

До этого первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб региону от тайфунов был предварительно оценен в 10 миллиардов рублей.

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