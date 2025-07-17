Новости мира: трехмесячная девочка погибла в результате наводнения в Мексике

В Мексике из-за сильных ливней произошло наводнение. В штате Халиско в результате разбушевавшейся стихии погибла трехмесячная девочка. На ребенка обрушилась стена, которую подмыло, а после этого упал весь дом. Кроме того, дренажная система больницы в штате Сонора не выдержала напора воды, из-за чего здание затопило.

Между тем на северо-востоке Эфиопии проснулся вулкан Эрта-Але, что в переводе означает "курящаяся гора". На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как из кратера поднимается густое облако пепла. Для вулканологов, которые наблюдают за Эрта-Але, это пробуждение стало неожиданностью. По их мнению, спровоцировать извержение могла внезапная просадка твердой корки, которая покрывает лавовое озеро. Вызвать просадку могло движение магмы в глубине вулкана.

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