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17 апреля, 19:15

Происшествия

Задымление произошло в торговом центре "Ладья" на юге Москвы

Задымление произошло в торговом центре "Ладья" на юге Москвы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Очевидцы сообщили о задымлении в торговом центре "Ладья". Посетителей попросили покинуть здание, сейчас многие находятся на улице в ожидании дальнейших сообщений.

По словам одного из очевидцев эвакуация прошла быстро. Люди выходили через черный выход, пожарных машин на месте он не заметил.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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