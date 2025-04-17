Задымление произошло в торговом центре "Ладья" на юге Москвы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Очевидцы сообщили о задымлении в торговом центре "Ладья". Посетителей попросили покинуть здание, сейчас многие находятся на улице в ожидании дальнейших сообщений.

По словам одного из очевидцев эвакуация прошла быстро. Люди выходили через черный выход, пожарных машин на месте он не заметил.

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