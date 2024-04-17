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17 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: вулкан Руанг проснулся в Индонезии

Новости мира: вулкан Руанг проснулся в Индонезии

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В Индонезии на острове Сулавеси проснулся вулкан Руанг. До этого его активность фиксировали 22 года назад – тогда произошло крупнейшее извержение за многие годы. Расстояние между горой и жилыми кварталами составляет всего несколько километров, поэтому местные власти приняли решение о срочной эвакуации людей. Почти 840 человек перевезли по морю на соседние острова.

Тем временем российский форвард Александр Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки и первого места среди лучших бомбардиров за всю историю НХЛ осталась 41 шайба. Благодаря Овечкину команда Washington Capitals одолела Philadelphia Flyers со счетом 2:1 и попала в плей-офф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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