Новости мира: около 250 человек погибли после удара Пакистана по Кабулу

Минимум 250 человек погибли и 400 пострадали после удара Пакистана по Кабулу. Пакистанские власти заявили, что ударили по военным объектам Афганистана, но талибы сообщают, что пострадал центр для реабилитации наркозависимых. Конфликт на границе двух стран резко обострился с конца февраля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинает свою предвыборную кампанию с тура по сельской местности. Первой остановкой стал город Капошвар на юге страны. На встречу с Орбаном на главную площадь пришли несколько тысяч его сторонников. На этом мероприятии премьер сделал новое заявление о возможной войне с Россией. Он заявил, что, пока лидеры европейских стран стремительно втягиваю свои народы в боевые действия, его правительство сохраняет нейтралитет и защищает национальные интересы.

