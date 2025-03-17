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17 марта, 07:45

Происшествия

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после ЧП в ночном клубе

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после ЧП в ночном клубе

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Семидневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе объявлен в Северной Македонии. Огонь в заведении вспыхнул в ночь на воскресенье, 16 марта. В результате происшествия погибли 59 человек, еще 155 пострадали. Всем жертвам – от 14 до 25 лет. Сообщается, что россиян среди пострадавших нет. Предварительной причиной пожара назвали использование пиротехники – искры попали на прожекторы, из-за чего те загорелись.

Тем временем в в Рио-де-Жанейро около 400 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Его обвиняют в попытке госпереворота после поражения на выборах 2022 года. Тогда в стране прошел митинг, который закончился беспорядками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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