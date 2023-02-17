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На МКАД начали восстанавливать движение после ДТП в районе Осташковского шоссе

На МКАД начали восстанавливать движение после ДТП в районе Осташковского шоссе

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На внутренней стороне МКАД в данный момент восстанавливают движение в районе Осташковского шоссе. Там открыли четвертую полосу.

Проезд был осложнен из-за горевшего на дороге грузовика. На кадрах видно, что огонь полностью охватил кабину и кузов. В районе пожара образовался затор.

Как уточнили в столичном Дептрансе, огонь уже потушили, но движение все еще затруднено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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