На МКАД начали восстанавливать движение после ДТП в районе Осташковского шоссе

На внутренней стороне МКАД в данный момент восстанавливают движение в районе Осташковского шоссе. Там открыли четвертую полосу.

Проезд был осложнен из-за горевшего на дороге грузовика. На кадрах видно, что огонь полностью охватил кабину и кузов. В районе пожара образовался затор.

Как уточнили в столичном Дептрансе, огонь уже потушили, но движение все еще затруднено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.