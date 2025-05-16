Новости регионов: в Башкирии произошел взрыв на заводе

На территории одного из заводов в Башкирии прогремел взрыв. Здание загорелось и частично обрушилось. Пострадали три человека – они госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МЧС, под завалами может находиться еще один человек, его поиски продолжаются. Предварительной причиной ЧП называют разгерметизацию печного оборудования.

В Приморском крае сотрудники заповедника "Земля леопарда" впервые зафиксировали на видео выход гималайской медведицы с медвежатами из зимней берлоги. Съемка велась с коптера на скальном выступе горы Змеиной – самой высокой точки заповедника. Ученые отметили, что подобное поведение крайне редко удается запечатлеть.

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