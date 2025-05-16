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Новости

16 мая, 07:15

Происшествия

Новости регионов: пожары вновь начали распространяться в районе Читы

Новости регионов: пожары вновь начали распространяться в районе Читы

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Столицу Забайкалья снова затягивает дымом от масштабных лесных пожаров, бушующих в регионе. В частности, в Читинском районе действуют сразу 9 очагов. Три из них – вблизи сел Танха и Яблоново, а также рядом с железнодорожной станцией Кука, где огонь уже подбирается к жилым домам. МЧС задействовало авиацию для тушения. При этом в ведомстве заявили, что сил и средств хватает и местным жителям пожары пока не угрожают.

Тем временем в Якутии на реке Лене затонуло судно. Это произошло в той части порта, где корабли зимуют в холодное время года. По предварительным данным, из-за ветра и льда одно судно налетело на стоявший рядом буксир. Повреждения оказались серьезными. В итоге оно пошло ко дну, буксир тоже сильно пострадал, но его готовили к утилизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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