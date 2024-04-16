Новости регионов: спасатели устранили один из прорывов дамбы в Орске

Больше тысячи домов и столько же участков освободились от воды в Оренбургской области за 15 апреля. В Орске уровень воды в реке составляет менее шести метров. Спасатели смогли устранить один из прорывов дамбы, сообщили в региональном МЧС. Власти оценивают ущерб от паводка в регионе в 40 миллиардов рублей.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол превысил семь метров. В регионе в течение 16 апреля ожидают осадки и сильный южный ветер, которые ускорят приближение воды к Кургану. В ряде населенных пунктов области уже идет эвакуация. В наиболее сложных районах области ситуацию с воздуха оценит глава МЧС Александр Куренков.

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