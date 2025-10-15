15 октября, 22:30Происшествия
В аэропорту Шереметьево образовались очереди из пассажиров рейсов из Турции и Киргизии
В аэропорту Шереметьево образовались очереди – пассажиры более двух часов стоят в зоне таможенного контроля без объяснения причин.
Заторы появились у рейсов из Турции, Киргизии, Шри-Ланки и Катара. В ФТС при этом заявили, что в аэропорту осуществляют таможенный контроль пассажиров выборочно, а время проведения контроля в отношении одного человека в среднем составляет 20–30 секунд.
