Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:30

Происшествия

В аэропорту Шереметьево образовались очереди из пассажиров рейсов из Турции и Киргизии

В аэропорту Шереметьево образовались очереди из пассажиров рейсов из Турции и Киргизии

Два автомобиля столкнулись на улице Декабристов

"Московский патруль": сотрудник УВД на метро спас школьницу из воды

ДТП с пассажирским автобусом произошло на севере Москвы

Новости мира: торнадо обрушился на Малайзию

Автомобиль влетел в столб на Каширском шоссе

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Три машины столкнулись на северо-востоке Москвы

Движение начали восстанавливать на проспекте Мира после пожара

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

В аэропорту Шереметьево образовались очереди – пассажиры более двух часов стоят в зоне таможенного контроля без объяснения причин.

Заторы появились у рейсов из Турции, Киргизии, Шри-Ланки и Катара. В ФТС при этом заявили, что в аэропорту осуществляют таможенный контроль пассажиров выборочно, а время проведения контроля в отношении одного человека в среднем составляет 20–30 секунд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика