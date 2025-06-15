15 июня, 20:30Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июня
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 июня.
Группа из 14 российских ученых, которые принимали участие в конференции по БРИКС, эвакуирована из зоны конфликта между Ираном и Израилем. Также из Ирана вывезли всех музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
Тем же маршрутом была эвакуирована съемочная группа сериала "Трудно быть богом", включая режиссера Федора Бондарчука и актера Никиту Кологривого.
При этом в столице Ирана выстроились огромные пробки на выезде из города. Местные жители пытаются массово покинуть Тегеран на фоне усиливающихся обстрелов.