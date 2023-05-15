Новости часа: врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врио главы МВД ЛНР и еще трое пострадавших при взрыве в Луганске находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты с 17 мая. Рейсы авиакомпании будут осуществляться из Москвы в Тбилиси и обратно семь раз в неделю.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Подмосковье до среды, 17 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр.