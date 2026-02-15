Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке

Дело возбуждено после травмирования девушки при падении глыбы льда в Подмосковье

Глыба льда упала на голову девушке в Подмосковье

Трехэтажный частный дом загорелся в ТиНАО

Новости мира: экипаж Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Крыша магазина рухнула в Подмосковье

Новости мира: в Китае символ года по лунному календарю собрали из нескольких тысяч дронов

Четверо рыбаков застряли на льду Волги в Рыбинске

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 115 февраля.

Глыба льда рухнула на голову жительницы подмосковной Ивантеевки. Ее с травмами госпитализировали. В настоящее время следователи выясняют, кто должен был чистить крышу.

Мессенджеру Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором.

Российская антарктическая станция "Восток" зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете. Показатель опустился до минус 56 градусов. В топ самых холодных мест также попали и другие регионы РФ. Например, в чукотском селе Илирней температура опускалась до 52 градусов ниже 0

Читайте также
происшествияполитикатехнологииобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика