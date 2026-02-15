Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 115 февраля.

Глыба льда рухнула на голову жительницы подмосковной Ивантеевки. Ее с травмами госпитализировали. В настоящее время следователи выясняют, кто должен был чистить крышу.

Мессенджеру Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором.

Российская антарктическая станция "Восток" зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете. Показатель опустился до минус 56 градусов. В топ самых холодных мест также попали и другие регионы РФ. Например, в чукотском селе Илирней температура опускалась до 52 градусов ниже 0