Новости регионов: частный дом полностью разрушен из-за взрыва газа в Уссурийске

В Уссурийске из-за взрыва газа полностью разрушен частный дом. Пострадали три человека. Спасатели достали из-под завалов троих раненых человек и передали их медикам. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице. На месте ЧП работают более 20 специалистов и пять единиц техники.

На Курильские острова циклон принес мощный шторм на море. Местные блогеры публикуют видео с огромными волнами.

