Специалисты убрали электрический столб с автомобиля в Люберцах

Специалисты убрали электрический столб с автомобиля, на который он упал почти двое суток назад. Как рассказала владелица машины, приехали сотрудники ЖКХ и решили проблему.

Ранее женщина обращалась в единую диспетчерскую службу и МЧС, а также в управляющую компанию и администрацию города, но безрезультатно. При том, что фонарь находился под напряжением и продолжал светить, а все подходящие к нему провода выступали из земли.

