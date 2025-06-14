Иранская атака на Израиль унесла жизни двух человек

Число погибших в результате массированной атаки Ирана по территории Израиля возросло до двух человек, пострадали около 70. Сотни баллистических ракет были выпущены по различным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и на побережье Газы. Как сообщают иранские СМИ, в ходе удара впервые применили боевые снаряды с подводных лодок.

По информации израильской стороны, под удар попали здания министерства обороны и экономики, а также авиабаза Тель-Ноф, финансовый центр Тель-Авива и газовая платформа у побережья. В ответ на это Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране, в том числе по предполагаемым ядерным объектам.

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