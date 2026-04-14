Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 апреля

На Третьем транспортном кольце в районе 2-й улицы Машиностроения столкнулись четыре автомобиля, включая грузовик. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Разбитые машины перегородили три ряда движения на внутренней стороне кольца, на месте работают оперативные службы.

В Москву пришел каспийский циклон, который принес ливень, ветер с порывами до 14 метров в секунду и потенциальную грозу. В комплексе городского хозяйства призвали жителей быть осторожными: не прятаться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Непогода сохранится до конца дня.

В подмосковном парке "Земля прайда" поселится медвежонок, которого нашли в поселке в Северной Осетии. Юная медведица, названная Дынькой, была, вероятно, чьим-то питомцем, но оказалась на улице. Волонтеры спасли ее, согрели и накормили, после чего передали сотрудникам парка.

