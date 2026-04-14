В Москве зафиксированы новые случаи отравления собак

С приходом весны в Москве активизировались догхантеры. За последние дни от разбросанного на улицах яда пострадали несколько собак, в том числе питомец известного стримера.

По словам юриста Оксаны Артемовой, за жестокое обращение с животными догхантерам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кинологи рекомендуют обучать собак базовым командам, использовать закрытый намордник, не отпускать питомцев с поводка и иметь при себе витамин B6 в ампулах для экстренной помощи.

