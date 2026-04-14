Просьба подсказать дорогу обернулась кражей телефона в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, который украл мобильный телефон у прохожей на Минусинской улице.

Злоумышленник вместе со знакомым попросил женщину подсказать дорогу. Пока она смотрела маршрут на его телефоне, мужчина незаметно вынул из ее кармана ее собственный гаджет и скрылся.

Подозреваемого арестовали, ему грозит до пяти лет колонии. Похищенный телефон вернули хозяйке.

