Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ирана. Пустыню озарил огненный столб, источником которого оказалась труба главного газопровода страны. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. По данным властей, тушить возгорание не будут, так как безопаснее дождаться, пока весь газ выгорит.

Британские журналисты заявили, что король Великобритании Карл III якобы владеет отелем на Кипре, в городе-призраке Фамагуста. Дело в том, что в городе никто не живет в результате греко-турецкой войны в 1974 году, он находится на спорной территории.

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