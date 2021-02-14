Более 30 машин столкнулись под Симферополем из-за снегопада

Мощный снегопад стал причиной массовой аварии в Крыму. Там на трассе под Симферополем у поворота на поселок Гвардейское в ДТП попали сразу 32 машины. Обошлось без жертв и серьезно пострадавших.

В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек под завалами автомастерской. В субботу утром в городе Людиново под тяжестью снега рухнула крыша одного из ангаров в промзоне. Не выдержали железобетонные перекрытия на площади 90 квадратных метров. Спасатели разбирали завалы до поздней ночи. Под обломками они нашли тела двух местных жителей – отца и сына.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.