В Москве возбудили дело после видео с насилием над ребенком

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после публикации в TikTok видео, где 13-летняя девочка пинает в спину 2-летнего малыша. Как выяснилось, две подростка остались присматривать за ребенком, но вместо игр решили повторить интернет-челлендж, в котором людей толкают под музыку.

С подростками и их родителями будут работать следователи. Эксперты отмечают, что подобные действия могут повлечь серьезные последствия для психики пострадавшего ребенка и будущего самих подростков.

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