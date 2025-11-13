Смертность в ДТП по вине подростков выросла на 30% в России с начала года

Смертность в ДТП по вине подростков 14–16 лет выросла на 30% в России с начала года. Основную часть аварий они совершают на мототехнике. По закону она считается спортивным инвентарем и запрещена для дорог общего пользования.

Например, за выезд на питбайке грозит штраф до 15 тысяч рублей. Гражданскую ответственность за действия несовершеннолетних несут родители. Психологи отмечают, что рискованная езда подростков связана с эффектом соцсетей и чувством вседозволенности.

