13 ноября, 11:30Происшествия
Первые обвиняемые появились в деле о ранении девушки во время квеста в Москве
Первые обвиняемые появились в деле о травмировании посетительницы во время квеста в Измайлове. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Во время игры один из сотрудников выстрелил холостыми патронами. Гостья получила травму, после чего ее увезли в больницу.
В Москве предъявлено обвинение актеру и организатору квеста по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С обвиняемыми продолжается проведение необходимых следственных действий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.