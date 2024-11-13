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13 ноября, 11:30

Происшествия

Первые обвиняемые появились в деле о ранении девушки во время квеста в Москве

Первые обвиняемые появились в деле о ранении девушки во время квеста в Москве

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Первые обвиняемые появились в деле о травмировании посетительницы во время квеста в Измайлове. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Во время игры один из сотрудников выстрелил холостыми патронами. Гостья получила травму, после чего ее увезли в больницу.

В Москве предъявлено обвинение актеру и организатору квеста по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С обвиняемыми продолжается проведение необходимых следственных действий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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