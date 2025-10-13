Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Пожар произошел в многоэтажном доме в городе Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Там загорелась квартира на 7-м этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи и крышу. В результате ЧП погибли два человека.

Вулкан Ключевский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря. Его шлейф, как сообщают ученые, протянулся на 33 километра к юго-западу. В населенных пунктах рядом с вулканом ожидается пеплопад.

Девушка сорвалась со скалы на горе Колдун под Новороссийском. Пострадавшая сама смогла позвонить спасателям, после чего они на носилках спустили ее с высоты 70 метров.

