Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:15

Происшествия

Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

Авария с участием трех автомобилей произошла на Волгоградском проспекте

Новости регионов: около 100 фур застряли на участке трассы "Забайкальск" по дороге в Читу

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Девять вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Два грузовика и три легковые машины столкнулись на трассе "Беларусь" в Подмосковье

Новости регионов: сильные ливни затопили поселок Новомихайловский в Краснодарском крае

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Новости регионов: вагоны сошли с рельсов на станции Белогорск-2 в Амурской области

Пожар произошел в многоэтажном доме в городе Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Там загорелась квартира на 7-м этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи и крышу. В результате ЧП погибли два человека.

Вулкан Ключевский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря. Его шлейф, как сообщают ученые, протянулся на 33 километра к юго-западу. В населенных пунктах рядом с вулканом ожидается пеплопад.

Девушка сорвалась со скалы на горе Колдун под Новороссийском. Пострадавшая сама смогла позвонить спасателям, после чего они на носилках спустили ее с высоты 70 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика