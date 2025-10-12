Два грузовика и три легковые машины столкнулись на трассе "Беларусь" в Подмосковье

Серьезная авария произошла на трассе "Беларусь" в Подмосковье. В столкновении участвовали два грузовых автомобиля и три легковые машины. В результате ДТП автомобили занесло в кювет, а один из грузовиков перекрыл проезжую часть.

Двое пострадавших были госпитализированы. Движение транспорта в сторону области ограничено. Для объезда места происшествия организован альтернативный маршрут через 131-й километр Минского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.