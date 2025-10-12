Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:15

Происшествия

Два грузовика и три легковые машины столкнулись на трассе "Беларусь" в Подмосковье

Два грузовика и три легковые машины столкнулись на трассе "Беларусь" в Подмосковье

Новости регионов: сильные ливни затопили поселок Новомихайловский в Краснодарском крае

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Новости регионов: вагоны сошли с рельсов на станции Белогорск-2 в Амурской области

На Дмитровском шоссе в районе метро "Физтех" произошло ДТП

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Махачкале

Авария с такси произошла на Профсоюзной улице в Москве

Новости регионов: в Сочи спрогнозировали грозу, паводок и смерчи

Пассажир напал на таксиста и угнал его машину на Кутузовском проспекте

Серьезная авария произошла на трассе "Беларусь" в Подмосковье. В столкновении участвовали два грузовых автомобиля и три легковые машины. В результате ДТП автомобили занесло в кювет, а один из грузовиков перекрыл проезжую часть.

Двое пострадавших были госпитализированы. Движение транспорта в сторону области ограничено. Для объезда места происшествия организован альтернативный маршрут через 131-й километр Минского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика