12 октября, 11:15

Происшествия

На Дмитровском шоссе в районе метро "Физтех" произошло ДТП

На Дмитровском шоссе в районе метро "Физтех" произошло ДТП

На Дмитровском шоссе в районе станции метро "Физтех" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель кроссовера не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.

В результате аварии движение в сторону центра Москвы затруднено, перекрыто несколько полос. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

