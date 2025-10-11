Форма поиска по сайту

11 октября, 09:45

Происшествия

Новости регионов: река может выйти из берегов из-за дождя в Сочи

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Неизвестный повредил несколько автомобилей в столичном ЖК

Мотоциклист врезался в автомобиль такси на Проспекте Мира в Москве

Более 100 человек эвакуированы в результате пожара в ресторане в центре Москвы

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар произошел в центре Москвы

Машина врезалась в столб на шоссе Энтузиастов

"Московский патруль": пострадавшие рассказали о нападении неизвестного у стены Цоя

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки

Река Сочи в одноименном городе-курорте может выйти из берегов. Вода прибывает с каждым часом. Местные паблики выкладывают видео бурных потоков. Уровень воды повышают непрекращающиеся проливные дожди, которые принес циклон. Синоптики говорят, что ситуация в ближайшие дни может только ухудшится. Местные жители тревожатся, что Сочи может затопить.

Двух медвежат нашли на Камчатке. По словам очевидцев, медведицы рядом не было, а животные выглядели голодными и обессиленными. Какая судьба ждет косолапых пока неизвестно, но жители очень надеяться, что их передадут спасателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаживотныерегионывидеоДарья Крамарова

