Новости регионов: река может выйти из берегов из-за дождя в Сочи

Река Сочи в одноименном городе-курорте может выйти из берегов. Вода прибывает с каждым часом. Местные паблики выкладывают видео бурных потоков. Уровень воды повышают непрекращающиеся проливные дожди, которые принес циклон. Синоптики говорят, что ситуация в ближайшие дни может только ухудшится. Местные жители тревожатся, что Сочи может затопить.

Двух медвежат нашли на Камчатке. По словам очевидцев, медведицы рядом не было, а животные выглядели голодными и обессиленными. Какая судьба ждет косолапых пока неизвестно, но жители очень надеяться, что их передадут спасателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.