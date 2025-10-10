Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе Р-243 в Кировской области

В Кировской области на трассе Р-243 произошло массовое ДТП. Столкнулись 2 грузовика и 2 легковые машины. Погибших нет. В результате аварии пострадал один из водителей. После осмотра медиков он отказался от госпитализации. Также на место происшествия прибыли спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента, освободили шофера фуры, который был заблокирован в кабине.

На Камчатке на трассе опрокинулась машина скорой помощи. Пациентов в это время в ней не было. Травмы получили два фельдшера. В краевом Минздраве утверждают, что виновником аварии стал водитель автомобиля, не уступивший дорогу спецтранспорту. Он въехал в заднее колесо скорой, после чего она потеряла управление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.