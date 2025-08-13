Девочка чуть не утонула в бассейне московского аквакомплекса

Прокуратура проводит проверку после инцидента в московском развлекательном комплексе, где в бассейне едва не утонула девочка. Ребенок нырнул и не смог выбраться, сотрудник достал его из воды, скорая помощь прибыла через семь минут. Признаков утопления не зафиксировано.

В аквакомплексе сообщили, что девочка находилась без резинки и шапочки для плавания, что нарушает правила. По статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

