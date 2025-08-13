Форма поиска по сайту

13 августа, 06:45

Происшествия

Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км

Вулкан Ключевской продолжает извергаться на Камчатке – он выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 140 километров к юго-западу. Для авиации действует оранжевый код опасности.

Также разрушен участок дороги на подъезде к селу Любовь в Забайкальском крае. В результате интенсивных осадков повысился уровень воды в местных реках. Восстановительные работы начнутся сразу после того, как перестанет идти дождь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

