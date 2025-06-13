Новости мира: падение лайнера Air India унесло жизни более 260 человек

Пассажирский лайнер Air India потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув недалеко от аэропорта на здание общежития. На борту находился 241 человек – погиб почти весь экипаж и пассажиры, выжил лишь один человек, который сейчас находится в больнице. Всего жертв не менее 265 – включая тех, кто находился на земле.

На улицах городов Баллимена и Ларн в Северной Ирландии уже несколько дней продолжаются антимигрантские протесты. Их поводом стало преступление, в котором обвинили двух подростков из Румынии – они арестованы, но отрицают вину. Демонстранты бросают в полицию фейерверки и зажигательные смеси, громят здания.

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