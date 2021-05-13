Кузнецова рассказала о состоянии детей, пострадавших в казанской школе

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что состояние детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии, оценивается как стабильное. Связь с докторами из регионов поддерживают постоянно.

Ранее появилась информация, что двое детей, которых эвакуировали в Москву, находятся в критическом состоянии. За их жизнь борются в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

В больницах Казани остаются 14 пострадавших, одного выписали – у школьника сотрясение мозга. Среди пострадавших есть и взрослые.

Анна Кузнецова заявила, что выступает за награждение учителей, которые защищали детей и помогали при эвакуации.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.