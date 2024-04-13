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13 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

Новости мира: неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

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В Сиднее по меньшей мере пять человек погибли, еще несколько госпитализированы в критическом состоянии в результате вооруженного нападения 13 апреля в торговом центре. Неизвестный достал нож и начал без разбора атаковать посетителей. О его мотивах ничего не сообщается, полиция объявила о его ликвидации. По данным российского посольства, пострадавших среди соотечественников нет.

Тем временем в Анталье произошла крупная авария на канатной дороге. Одна из кабинок рухнула вниз с высоты нескольких метров. От удара в ней проломился пол. Один человек погиб, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали. После ЧП десятки пассажиров, которые находились в других кабинах застряли. На помощь им пришли пожарные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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