Столичный Дептранс заявил о перекрытии Брюсова переулка из-за пожара

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Брюсову переулку в районе дома 7 перекрыто. Об этом в своем телеграм-канале заявил столичный Дептранс.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в пресс-службе.

По их данным, переулок перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб, которые борются с возгоранием. Подробностей пожара не приводится.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы загорелся частный жилой дом. Все произошло 10 апреля в 1-м Богучарском переулке. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, однако позднее его локализовали.