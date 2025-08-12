Форма поиска по сайту

12 августа, 23:30

Происшествия

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном, где автомобиль врезался в остановку. В результате ЧП в больницу попали парень с девушкой, сидевшие на остановке.

Предварительно, сперва машина влетела в отбойник, а потом выехала на тротуар. По словам очевидцев, причиной стало агрессивное вождение. Сам виновник ДТП уверяет, что у него заблокировало руль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

