Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном, где автомобиль врезался в остановку. В результате ЧП в больницу попали парень с девушкой, сидевшие на остановке.

Предварительно, сперва машина влетела в отбойник, а потом выехала на тротуар. По словам очевидцев, причиной стало агрессивное вождение. Сам виновник ДТП уверяет, что у него заблокировало руль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.