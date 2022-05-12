ДТП произошло на Полярной улице в Москве

На Полярной улице, в районе остановки "Улица Тихомирова", из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменен, об этом сообщают в департаменте транспорта.

На месте происшествия уже находятся медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.