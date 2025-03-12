Новости регионов: смертельное ДТП произошло на Сахалине

Два человека погибли на Сахалине в ДТП, еще четверо пострадали. Авария произошла на автодороге Корсаков – Новиково. 27-летний водитель без права управления автомобилем выехал на встречку, где совершил столкновение с иномаркой. На месте происшествия скончались два пассажира. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены два водителя и два пассажира. Проводится проверка.

В Приморье потушили крупный природный пожар. Его площадь составила более 3,5 тысячи гектаров. Всего на территории региона было зарегистрировано 10 пожаров. Пять из них потушили, один локализован, еще четыре пока действуют, сообщили в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморья. На ликвидации пожаров работают более 90 человек и 16 единиц техники.

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