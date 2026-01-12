17 россиян остаются в больницах Пхукета после ЧП с туристическим катером

17 граждан России остаются в больницах на острове Пхукет в Таиланде после столкновения туристического катера с рыболовным траулером. Об этом сообщил генеральный консул Егор Иванов.

По его словам, 2 из пострадавших находятся в реанимации.

Авария произошла накануне у берегов одного из туристических островов. На борту катера находились более 50 туристов. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 23 россиянина.

