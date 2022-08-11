В Борисовских прудах обнаружили множество мертвой рыбы. Видео прислали очевидцы. Они рассказали, ее занесло из Царицынских прудов, по пути что-то случилось.

Разбираться, видимо, будут экологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.