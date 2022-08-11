Москвича оштрафовали почти на миллион за аварию с трамваем. Из-за него движение четырех маршрутов остановилось на полчаса. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Юристы посчитали убытки и подали в суд на компенсацию ущерба. Учитывали число отмененных рейсов, время задержки и число пассажиров, которые могли проехать за это время. Насчитали больше 900 тысяч рублей. В Дептрансе посчитали – в 90% ДТП, которые происходят на трамвайных путях, виноваты автомобилисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24