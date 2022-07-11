Две реки вышли из берегов в Сочи

Из-за проливных дождей две реки – Ира и Восточный Дагомыс – вышли из берегов, подтопив 17 многоквартирных домов. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По прогнозам, непогода будет сохраняться в Сочи до вечера 11 июля, возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На Черном море шторм до четырех баллов. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.